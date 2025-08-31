Montenegro impede divulgação pública de dados sobre imóveis

Para justificar não divulgar os dados sobre os seus imóveis, o primeiro-ministro invocou motivos de reserva da vida privada e segurança da família. A Entidade para a Transparência (EpT) aceitou a decisão, mas limitou o escrutínio do seu património. A avaliação da lista de clientes da empresa familiar Spinumviva também aguarda decisão do Tribunal Constitucional.

Leia a notícia aqui.

Universidade de Verão do PSD

Apesar da polémica, o presidente do PSD encerrou este domingo a Universidade de Verão do partido, numa sessão marcada por anúncios de medidas para a habitação, formação e investimento. As propostas políticas da Juventude Social Democrata (JSD) também estiveram em destaque.

Montenegro usou o momento para anunciar medidas de impulso à habitação, com investimento público e incentivo ao setor privado e cooperativo. “Se não é claro, repito: não somos só moderados, somos sociais-democratas. O Estado tem o papel de garantir que não deixa ninguém para trás”, afirmou, defendendo que a dificuldade de acesso à habitação é um obstáculo à educação e à natalidade dos jovens casais.

Leia a notícia aqui.

Global Sumud Flotilla

Enquanto o país continua de olhos postos na empresa do primeiro-ministro, três portugueses arrancam hoje com destino a Gaza, numa missão humanitária.

Uma flotilha de embarcações humanitárias parte este domingo de Barcelona, às 15 horas, numa tentativa de romper o bloqueio israelita que há 18 anos isola o enclave palestiniano. A bordo seguem ativistas de dezenas de países, parlamentares europeus e figuras públicas, incluindo Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício.

Leia a notícia aqui.

Putin chega à China para cimeira de quatro dias com Xi Jinping

Do outro lado do mundo, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou este domingo à cidade portuária de Tianjin, no norte da China, para uma visita de quatro dias marcada por uma agenda diplomática intensa, incluindo a participação na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) e encontros bilaterais com líderes globais. A visita ocorre num momento delicado para Moscovo, pressionado pelo conflito na Ucrânia e pelas sanções internacionais, e reforça a aliança estratégica entre Rússia e China.

Leia a notícia aqui.

Uma entrevista com Pedro Paixão

No âmbito da rubrica É Desta Que Leio Isto, o 24notícias entrevistou Pedro Paixão sobre o seu último livro, um ensaio de 800 páginas sobre o povo judeu.

Leia a entrevista aqui.