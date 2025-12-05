Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Assumimos o objetivo de deixarmos de ter qualquer importação de gás vindo da Rússia. Estamos em condições de dizer que há essa possibilidade”, declarou o chefe do Governo durante um debate sobre o Conselho Europeu de 18 e 19 de dezembro.

Segundo Montenegro, “há apenas um importador que tem um contrato de longa duração ainda vigente” e que este ano “teve três descargas”.

“Muito brevemente, é nossa convicção, haverá condições para podermos ficar completamente independentes de qualquer fornecimento de gás russo”, sublinhou, em resposta à bancada liberal.

O primeiro-ministro recordou ainda que essa decisão não resulta de uma imposição europeia. “Não que seja uma obrigação a que estejamos vinculados, mas é uma opção que tomamos”, insistiu.

A União Europeia alcançou na quarta-feira um acordo para proibir todas as importações de gás russo no outono de 2027, num compromisso entre o Parlamento Europeu — que defendia um calendário mais rápido — e os Estados-Membros, que pretendiam mais tempo.

Quase quatro anos após a invasão da Ucrânia, o objetivo da UE é cortar uma das principais fontes de receitas energéticas da Rússia. A quota do gás russo nas importações europeias caiu de 45% em 2021 para 19% em 2024.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.