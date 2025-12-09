Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista ao Politico, Trump declarou que Zelensky “vai ter de se mexer e começar a aceitar coisas”, insistindo que “quando estás a perder, e ele está a perder, não tens muitas alternativas”.

O líder norte-americano disse ainda que as relações entre Zelensky e o presidente russo, Vladimir Putin, são um entrave direto a qualquer negociação: “Ele (Putin) não respeitava Zelensky, não gostava de Zelensky. Eles odeiam-se mesmo, e isso torna muito difícil chegar a um acordo.”

Segundo o jornal The Independent, as declarações surgem dias após Trump ter acusado o governo ucraniano de atrasar um potencial entendimento ao recusar propostas que favorecem Moscovo. Numa entrevista ao Bild, jornal alemão, o presidente norte-americano reiterou a crítica: “Ele (Zelensky) tem de se organizar e começar a aceitar as coisas.”

Trump voltou também a apontar responsabilidades à Europa, classificando vários líderes europeus como “fracos” e acusando países como França e Alemanha de não assumirem “decisões firmes” para travar o conflito iniciado em fevereiro de 2022.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.