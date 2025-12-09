Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Considerado como um dos maiores nomes da música pop britânica, o artista de 51 anos vai subir ao palco MEO no próximo ano, divulga a SIC Notícias.

Robbie Williams iniciou a carreira no início dos anos 90 como membro dos Take That, tornando-se uma das figuras centrais do grupo. Após a saída em 1995, lançou-se a solo e rapidamente se tornou um dos artistas pop mais bem-sucedidos do Reino Unido. O álbum Life Thru a Lens (1997) deu-lhe projeção global, especialmente com o tema Angels. Seguiram-se sucessos internacionais como Rock DJ, Let Me Entertain You, Feel e Millennium. O cantor nascido em Stoke-on-Trent acumulou recordes de vendas e permanece como o artista com mais Brit Awards da história.

Em 2023, regressou aos palcos com uma digressão, que passou por Portugal, e um documentário sobre a trajetória artística.