A mais recente sondagem para as Presidenciais de 2026, realizada pela Aximage para o Diário de Notícias, mostra que André Ventura, candidato apoiado pelo Chega, está na frente com 19,1% das intenções de voto, apesar de uma ligeira descida de 0,1 pontos percentuais face ao barómetro anterior.

Em segundo lugar está Luís Marques Mendes, com 18,2%, após perder um ponto em relação a novembro. Já Gouveia e Melo, que há um mês liderava com 24,4%, fica agora em terceiro lugar com 17,5%, uma descida de 6,9 pontos percentuais.

É ainda referido que os três candidatos estão num empate técnico, considerando a margem de erro de 4% definida pela sondagem.

O barómetro diz ainda que Luís Marques Mendes é considerado o candidato com melhor desempenho nos debates televisivos, enquanto André Ventura lidera as preferências entre os eleitores mais jovens.

É também frisado que há quase tantos eleitores do PS a votar em Gouveia e Melo (24%) quanto em António José Seguro (26,6%).

