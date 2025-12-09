Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A companhia espanhola confirmou que irá anular 75% das ligações entre o Porto e diversos aeroportos espanhóis, revela a Lusa, citada pelo Observador. No caso de Lisboa, a taxa de cancelamento será de 50%. Já a Air Europa suspenderá todos os voos previstos entre Portugal e Madrid-Barajas, incluindo oito ligações para Lisboa (quatro de ida e quatro de regresso) e outras oito para o Porto.

A Air Europa informou ainda que os passageiros afetados poderão alterar gratuitamente as datas de viagem entre 9 e 18 de dezembro, modificar o itinerário, solicitar voucher ou pedir o reembolso.

Quatro sindicatos do setor da aviação - SPAC, SNPVAC, Sitava e Sitema - emitiram um comunicado conjunto manifestando apoio aos trabalhadores portugueses e classificaram o anteprojeto da reforma laboral do Governo como “um retrocesso civilizacional”. Os sindicatos contestam a proposta, que abrange áreas como parentalidade, despedimentos, extensão de prazos contratuais e definição de setores sujeitos a serviços mínimos.

O presidente executivo da TAP, Luís Rodrigues, garantiu que a transportadora está preparada para minimizar o impacto da paralisação. A companhia prevê assegurar um terço da operação, sublinhando que o foco tem sido evitar perturbações significativas para os passageiros.