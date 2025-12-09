Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, a medida abrange aplicações como TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (antigo Twitter), YouTube, Snapchat, Reddit, Kick e Twitch. Todas estão obrigadas a remover contas de menores e a impedir novos registos, sob pena de multas que podem atingir 49,5 milhões de dólares (cerca de 42 milhões de euros) caso não cumpram as diretrizes governamentais.

Embora a maior parte das plataformas tenha confirmado a adaptação ao novo regime até hoje, dia 9 de dezembro, a rede X permanece a exceção. A comissária de Segurança Online, Julie Inman Grant, revelou ter mantido conversas com a empresa sobre o processo de conformidade, mas afirmou que a plataforma não comunicou ainda aos utilizadores qualquer política relacionada com a proibição.

Apesar de avaliada como “baixo risco”, devido ao número reduzido de utilizadores no país, a rede Bluesky, alternativa a X, decidiu igualmente bloquear o acesso a menores de 16 anos.

A implementação do sistema de verificação de idade, baseado em tecnologia de reconhecimento facial e outros métodos de confirmação, tem provocado dificuldades iniciais. O Guardian Australia reportou vários casos de menores que conseguiram ultrapassar os testes, levando o governo a admitir que o processo “não será perfeito desde o primeiro dia”.

Nas últimas semanas, crianças e jovens australianos passaram por procedimentos de validação de idade, alteraram contactos e prepararam-se para a eliminação das respetivas contas. Para muitos, a mudança representa uma rutura abrupta com o universo digital que dominava o quotidiano escolar, social e recreativo.

O governo defende que a medida é necessária para travar os impactos demonstrados das plataformas na saúde mental e segurança digital dos mais novos. Contudo, críticos alertam para o risco de exclusão social e para a ineficácia potencial dos métodos de verificação, que podem continuar a ser contornados através de identidades e dispositivos de terceiros.

A Austrália torna-se, assim, o primeiro país a adotar uma política desta dimensão, aguardando-se agora a resposta das restantes nações e das gigantes tecnológicas a uma iniciativa que promete redefinir o acesso dos jovens ao ambiente digital.

Em Portugal, uma petição que defende a proibição do acesso de menores de 16 anos às redes sociais continua há cerca de um ano à espera de apreciação na Assembleia da República, apesar de ter reunido mais de 12 mil assinaturas.