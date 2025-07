Lisboa-Roma: Jubileu 2025

A jornalista do 24notícias Alexandra Antunes seguiu em reportagem num autocarro cheio de jovens "a olhar para o céu", com destino em Roma. Parece loucura, mas é fé e uma resposta muito concreta ao convite que o Papa Francisco fez na JMJ2023. Mais de 1600 jovens da Diocese de Lisboa estão a caminho de Roma, para viver o Jubileu 2025.

Quem é o tetracampeão do tour de France?

Ciclista esloveno de 26 anos vence o Tour de France pela quarta vez. Debaixo da capa de corredor ultracompetitivo mostrou sinais de fadiga e cansaço mental.

Mais de 200 operacionais combatem chamas em Ponte da Barca

O incêndio que deflagrou no sábado à noite em Parada, Ponte da Barca, continua ativo, com mais de 200 operacionais no combate às chamas.

Calor mantém país sob aviso amarelo até quarta-feira

Todos os distritos de Portugal continental estão, esta segunda-feira, sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas máximas elevadas, situação que deverá prolongar-se pelo menos até às 18h00 de quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Guerra Comercial: Trump e UE chegam a acordo "bom para todos"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este domingo a celebração de um novo acordo comercial com a União Europeia, após uma breve reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no resort de golfe Trump Turnberry, na Escócia.

