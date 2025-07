O incêndio que deflagrou no sábado à noite em Parada, Ponte da Barca, continua ativo, com mais de 200 operacionais no combate às chamas.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Os meios foram reforçados durante a madrugada. Pelas 09h00, o site da Proteção Civil indicava que estavam no local 229 operacionais apoiados por 79 viaturas e dois meios aéreos. O comandante da Proteção Civil revelou no último balanço feito, que a "operação é extremamente complexa". Os difíceis acessos tem vindo a dificultar o trabalho dos operacionais no local.