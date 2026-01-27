Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As rajadas de vento poderão atingir 100 a 120 km/h, podendo ultrapassar os 140 km/h, sobretudo no litoral oeste e nas terras altas. A precipitação será por vezes forte, podendo ocorrer trovoada e granizo, com queda de neve acima dos 600/800 metros, subindo gradualmente a cota para os 1200/1400 metros.

Na costa ocidental, prevê-se agitação marítima forte, com ondas entre 5,5 e 8 metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

O IPMA emitiu avisos vermelho, laranja e amarelo para vento, agitação marítima, neve e chuva em vários distritos. A Proteção Civil elevou o estado de prontidão para o nível máximo em grande parte da orla costeira e alerta para o risco de inundações urbanas e acidentes na costa.

O aviso vermelho está igualmente em vigor entre as 03:00 e as 21:00 nos distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, devido à forte agitação marítima.

Já por causa da queda de neve acima dos 800 metros, os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco estarão sob aviso laranja, enquanto Aveiro ficará sob aviso amarelo, a partir das 12:00 de hoje e até às 06:00 de quarta-feira.

As condições meteorológicas deverão melhorar a partir da manhã de dia 28.

