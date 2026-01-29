Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o exército português explicou que, juntamente com as autoridades civis e em coordenação com as entidades competente, vai "empenhar meios de Engenharia para ações de limpeza de itinerários, reposição de acessos e reforço de energia em diferentes localidades".

Assim sendo, em Ferreira do Zêzere, o exército revelou que tem "um destacamento de Engenharia a realizar limpeza de itinerários, com vista a assegurar a tráfegabilidade das vias". Naquele concelho também há "projeção de um novo destacamento para reforço da intervenção".

Em Alvaiázere, há "um módulo de energia, encontrando-se dois módulos adicionais em preparação para deslocação para o mesmo local, constituídos por geradores de 60 kVA, com o objetivo de reforçar a capacidade de fornecimento elétrico".

Na Marinha Grande há outro "destacamento de Engenharia", que serve para "reforçar a capacidade de resposta no terreno".

O Exército revela que vai manter-se "disponível para continuar a apoiar as populações e as autoridades civis".



