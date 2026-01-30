Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Proposta que foi aprovada por unanimidade em segunda leitura e na especialidade, artigo a artigo, o ex-ministro do Petróleo Rafael Ramírez é prova da “erradicação” da política do antigo presidente Hugo Chávez (1999-2013).

O documento foi assinado pela presidente interina, Delcy Rodríguez, depois de lhe ter sido entregue pelo irmão e presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, liderando uma marcha de apoio dos trabalhadores petrolíferos, afirmou que na lei “está a marca do comandante Chávez” e “a visão do futuro do Presidente Nicolás Maduro”.

Nicolás Maduro permanece detido em Nova Iorque, acusado de narcotráfico.