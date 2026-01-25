Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o IPMA, o aviso laranja por agitação marítima aplica-se a nove destes distritos, estando Vila Real excluído deste tipo de alerta. Neste distrito, o aviso laranja diz respeito à precipitação e estará em vigor entre as 12h00 de segunda-feira e as 3h00 de terça-feira.

Para este domingo, mantém-se o aviso laranja por agitação marítima nos distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga. O IPMA alerta para ondas de noroeste com cinco a sete metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima.

Estão igualmente em vigor avisos amarelos por precipitação nos distritos de Évora, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra e Portalegre. O instituto emitiu ainda avisos relacionados com queda de neve para os distritos da Guarda e de Castelo Branco, alertando para possíveis perturbações devido à acumulação de neve, formação de gelo, bem como para chuva e vento fortes.

Para segunda-feira, o IPMA prevê a emissão de aviso laranja por precipitação nos distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real. Nos restantes distritos do continente, deverá vigorar o aviso amarelo, devido à previsão de chuva e vento nos próximos dias.

Na terça-feira, o aviso laranja por agitação marítima deverá repetir-se nos distritos de Setúbal, Porto, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

O aviso laranja, o segundo mais grave na escala do IPMA, é emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo sinaliza condições de risco para determinadas atividades dependentes do estado do tempo.

