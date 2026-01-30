Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Embora segundo a mesma informação esta madrugada não tenham sido registadas ocorrências significativas.

A CP informa a circulação nas Linhas do Douro, entre a Régua e Pocinho, a Linha da Beira Baixa, entre Ródão e Castelo Novo e a Linha do Oeste continuam suspensas. Assim como os combóios Urbanos de Coimbra, entre Coimbra B e Alfarelos, o Serviço Regional entre Coimbra B e o Entroncamento e a Linha do Norte, entre Porto e Lisboa, para os comboios de longo curso.

