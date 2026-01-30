Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo o IPMA, está prevista queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, com a cota a descer para 1000/1200 metros ao final da tarde, em particular no Norte. O vento soprará fraco a moderado de sul/sudoeste, tornando-se moderado a forte no litoral e nas terras altas, com rajadas que poderão atingir 80 km/h no litoral e 110 km/h nas zonas montanhosas, rodando para oeste/noroeste a partir da tarde.
Prevê-se uma pequena descida da temperatura, especialmente da mínima, bem como possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do interior. A agitação marítima será forte na costa ocidental, com ondas de noroeste entre 5 e 7 metros, podendo atingir 7 a 8 metros a norte da foz do Douro, enquanto na costa sul as ondas serão de sudoeste entre 1,5 e 2 metros.
Na região da Grande Lisboa, o céu estará muito nublado, com períodos de chuva fraca ou chuvisco desde a manhã, mais intensos durante a tarde, e vento moderado a forte junto à faixa costeira, com rajadas até 75 km/h. No Grande Porto, o céu manter-se-á muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros por vezes intensos, podendo ocorrer granizo e trovoada, e vento forte com rajadas até 80 km/h.
Na Madeira, o céu apresenta-se muito nublado, tornando-se geralmente encoberto a partir do meio da tarde, com períodos de chuva fraca, mais prováveis na parte oeste da ilha. O vento será fraco a moderado do quadrante oeste, por vezes forte nas terras altas durante a manhã, e o mar estará agitado, sobretudo na costa norte, com ondas até 4,5 metros.
Nos Açores, em todos os grupos, prevê-se céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto a partir da manhã, com períodos de chuva a partir da tarde e condições favoráveis à formação de neblinas. O vento soprará de oeste, tornando-se moderado a forte, com rajadas até 75 km/h nos grupos Ocidental e Central, e o estado do mar evoluirá para cavado a grosso, com ondas de noroeste entre 3 e 6 metros. As temperaturas máximas situar-se-ão entre os 17 e os 18 ºC.
