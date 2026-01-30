Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O antigo Presidente da República António Ramalho Eanes declarou apoio ao candidato presidencial António José Seguro, afirmando identificar-se com o seu pensamento democrático e com a sua visão sobre o exercício das funções de chefe de Estado. O apoio foi anunciado após um encontro entre ambos, tendo Ramalho Eanes sublinhado a importância da coesão social, da dignidade e de um país onde ninguém fique para trás. Na primeira volta das eleições presidenciais, Ramalho Eanes não tinha apoiado publicamente nenhum candidato.

O antigo chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, rejeita um voto no líder do Chega, manifestando preocupação com o empobrecimento do debate político, o afastamento dos cidadãos da democracia e o crescimento do radicalismo e da polarização em Portugal. Considera que este fenómeno resulta sobretudo de falhas dos sucessivos Governos, marcadas por desigualdades persistentes, falta de oportunidades, dificuldades sociais profundas, desresponsabilização política, desinformação nas redes sociais e nos media e por uma justiça lenta que mina a confiança dos cidadãos. Segundo Gouveia e Melo, o extremar de posições nasce do sentimento de abandono, da perceção de injustiça e da incapacidade da política em responder aos problemas reais das pessoas.

Na mesma declaração, Gouveia e Melo aborda ainda o contexto internacional e as questões da Defesa, alertando para as ameaças à ordem internacional baseada em regras e defendendo que países como Portugal não podem ficar reféns da lógica da força. Sublinha a necessidade de um alinhamento atlântico e europeu firme, mas acompanhado de autonomia, pensamento crítico e capacidade própria, defendendo que Portugal deve aprender com a guerra na Ucrânia, investir em tecnologia moderna, fortalecer a indústria nacional e evitar soluções ultrapassadas que desperdiçam recursos públicos sem reforçar efetivamente as capacidades do país.