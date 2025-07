Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na Madeira, o aviso abrange a costa sul e as regiões montanhosas, estendendo-se até às 18h00 de terça-feira.

Este nível de alerta é acionado em caso de risco para atividades dependentes das condições meteorológicas.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê céu geralmente limpo, vento mais forte na faixa costeira e em zonas altas durante a tarde, bem como uma ligeira descida da temperatura máxima no litoral oeste a sul do Cabo da Roca.

Évora deverá registar a temperatura mais elevada do dia, com 38ºC, enquanto Sagres será a cidade mais fresca, com 24ºC.