Algés. Explosão causa danos em veículos e residências

A agência Lusa dá nota de uma explosão num edifício em chamas cujas causas ainda estão por apurar.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Os bombeiros receberam o alerta às 3h23 e deslocaram ao local 17 operacionais. Embora ainda não haja conclusões da origem da explosão, os bombeiros descartam a hipótese de uma fuga de gás.
Um incêndio deflagrou em consequência da explosão, não foram registadas vítimas, mas houve estragos em carros e frações do edifício.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários