Algés. Explosão causa danos em veículos e residências

Os bombeiros receberam o alerta às 3h23 e deslocaram ao local 17 operacionais. Embora ainda não haja conclusões da origem da explosão, os bombeiros descartam a hipótese de uma fuga de gás.

Um incêndio deflagrou em consequência da explosão, não foram registadas vítimas, mas houve estragos em carros e frações do edifício.

