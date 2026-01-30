Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O comissário europeu da Energia e Habitação, Dan Jørgensen, visita hoje a Marinha Grande, no distrito de Leiria, para se inteirar da situação nas áreas afetadas, acompanhado pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

A visita tem início às 10h15, na Câmara Municipal da Marinha Grande, e contará também com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

Segundo a agenda oficial, Dan Jørgensen acompanha as autoridades nacionais numa deslocação ao concelho para avaliar no terreno os impactos registados.

A visita tinha sido avançada, pela presidente da Comissão Europeia, na rede social X, Ursula von der Leyen anunciou que o comissário estaria em Portugal para colaborar com as autoridades na avaliação da dimensão total dos danos. A visita, inicialmente prevista no âmbito do alojamento acessível e das interligações energéticas, passou a incluir também esta vertente relacionada com as áreas afetadas.