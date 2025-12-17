Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No documento intitulado "Monodocência: Por Melhores Condições de Trabalho", que reuniu mais de 16 mil assinaturas, os representantes dos professores pedem "um olhar mais atento" para as especificidades dos educadores e professores em regime de monodocência, em que são responsáveis por todas ou pela maioria das disciplinas, ou seja, pré-escolar e 1.º ciclo.

"É um alerta que já vem sendo lançado há muitos anos, não é a primeira vez que isto é feito, mas (...) a recolha daqueles milhares de assinaturas, que vão continuar a ser recolhidas, é um sinal de que algo está mal em todos os ciclos, e muito especificamente nestes setores da monodocência", disse, à Lusa, José Feliciano Costa, secretário-geral da Fenprof.

Em concreto, o dirigente sindical refere a sobrecarga horária, o incumprimento, em alguns casos, da redução da componente letiva a partir dos 60 anos, ou o problema da falta de professores, que afeta em particular grupo de recrutamento do 1.º ciclo.

O abaixo-assinado vai ser entregue no parlamento pelas 15h00, por uma delegação do Secretariado Nacional da Fenprof, que deverá ser recebida pela vice-presidente da Assembleia da República, Teresa Morais.

A expectativa de José Feliciano Costa é que, perante a mobilização dos professores, os partidos com assento parlamentar respondam positivamente, com iniciativas legislativas permitam melhorar as condições de trabalho daqueles docentes.

Durante a manhã, a Fenprof vai reunir com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, o primeiro encontro no âmbito das negociações da revisão do estatuto da carreira docente, e o secretário-geral garante que levará as especificidades da monodocência para cima da mesa.

