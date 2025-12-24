Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Elementos ligados ao grupo extremista Estado Islâmico reivindicaram nas últimas horas dois ataques no norte de Moçambique, que provocaram a morte de pelo menos duas pessoas na província de Cabo Delgado.

Segundo a propaganda divulgada pelo grupo, os ataques ocorreram na segunda-feira, nos distritos de Muidumbe e Mocímboa da Praia. Em cada uma das ações, pelo menos uma pessoa foi capturada e morta por degolação, sendo as vítimas identificadas como “cristãos”.

Cabo Delgado é alvo de violência extremista desde outubro de 2017. De acordo com a organização ACLED, apenas entre 10 e 23 de novembro deste ano foram registados 14 episódios de violência, que causaram 12 mortos, e a situação tem vindo a agravar-se também na vizinha província de Nampula.

Desde o início da insurgência armada, há pouco mais de oito anos, foram contabilizados 2.270 episódios violentos, dos quais 2.107 envolveram grupos associados ao Estado Islâmico Moçambique. No total, estes ataques provocaram 6.341 mortos.

