Um osso de baleia, com milhares de anos e recentemente descoberto na praia de Buarcos, norte da Figueira da Foz, foi esta quarta-feira transportado para o Museu Municipal da cidade, segundo informação dos bombeiros.

A operação, realizada por cinco elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores (CBS) da Figueira da Foz, decorreu pelas 10h20 e visou preservar a ossada, que mede cerca de 1,5 metros de comprimento por um metro de largura e pesa várias centenas de quilos.

Inicialmente identificado como um osso pélvico simétrico, o achado revelou-se ser a parte traseira do crânio de uma baleia, envolvendo a área do cérebro.

A descoberta aconteceu na tarde de terça-feira, por Sílvia Curado, cientista portuguesa radicada nos EUA, que passeava na praia acompanhada de familiares. Após o alerta, o paleontólogo Pedro Callapez, do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra, analisou imagens do osso e estimou que se trata de uma ossada muito antiga.

“Pelas fotografias, o estado de degradação indica tratar-se de um indivíduo que já não é moderno. É relativamente frequente encontrar ossadas antigas nesta região, provenientes da plataforma continental, com milhares ou mesmo dezenas de milhares de anos”, explicou Callapez à Agência Lusa, sugerindo que a ossada poderia ser de um cachalote e que terá sido exumada pela ação de temporais.

O especialista afastou a hipótese de se tratar de um fóssil de dinossauro, classificando o achado como plistocénico.

