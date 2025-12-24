Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, em Amadora-Sintra, cinco doentes classificados como urgentes (pulseira amarela) aguardavam cerca de sete horas para serem observados, enquanto 17 doentes pouco urgentes (pulseira verde) tinham de esperar mais de 12 horas após a triagem, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) esta quarta-feira.

Em Lisboa, o Hospital Santa Maria registava tempos de espera de cinco horas e 12 minutos para urgentes e 11 horas para casos pouco urgentes. No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, os seis doentes urgentes esperavam cerca de três horas e 29 minutos, e os três pouco urgentes, duas horas e 10 minutos. No Hospital Garcia de Orta, em Almada, os tempos de espera eram de duas horas para urgentes e quase sete horas para os pouco urgentes.

No norte do país, no Hospital de Santo António, no Porto, os tempos de espera eram mais curtos: uma hora e 23 minutos para urgentes e 32 minutos para pouco urgentes, enquanto no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, os tempos se situavam entre 17 e 12 minutos, respetivamente.

O sistema de triagem do SNS recomenda que casos muito urgentes (pulseira laranja) sejam atendidos em até 10 minutos, urgentes (amarela) em até 60 minutos e pouco urgentes (verde) em até 120 minutos.

Além disso, estão hoje encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Santarém, São Bernardo (Setúbal) e Portimão, bem como as urgências pediátricas do Hospital de Torres Vedras. As autoridades de saúde reforçam a importância de contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) antes de se deslocar a uma urgência, de forma a receber orientação adequada.