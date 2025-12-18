Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O prazo para apresentação formal das candidaturas termina esta quinta-feira, sendo que o TC irá analisar se as assinaturas recolhidas pelos candidatos (entre 7.500 e 15.000) cumprem os requisitos legais. Também será verificada a documentação obrigatória, incluindo declarações de património e rendimentos. Muitos candidatos devem ficar pelo caminho nesta fase, como já aconteceu em eleições anteriores.

Historicamente, o número máximo de candidaturas entregues ao TC ocorreu em 2006, com 13 candidaturas, das quais apenas seis foram aceites e chegaram ao boletim de voto. A eleição mais concorrida em termos de candidatos aceites foi a de 2016, com 10 candidatos, que resultou na eleição de Marcelo Rebelo de Sousa.

Especialistas consideram que o elevado número de pré-candidaturas não significa necessariamente uma maior vitalidade democrática, podendo refletir candidaturas mediáticas ou de curto prazo que exploram o espaço público e mediático associado à eleição.

O número final de candidaturas aceites pelo TC deverá ser conhecido nos próximos dias, definindo-se assim quantos candidatos irão efetivamente disputar a Presidência da República em janeiro de 2026.

