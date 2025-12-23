Com a véspera de Natal à porta e o Pai Natal prestes a levantar voo com as suas renas (a viagem pode ser seguida aqui ou aqui), o 24notícias recorda alguns dos temas sobre a quadra natalícia que foram publicados estes dias:

Natal sem discussões:

O Natal pode ser um período de alegria, mas também de tensão, culpa e expectativas silenciosas. A psicóloga Francisca Silva Ferreira explica como limites claros, comunicação e amor ajudam os casais a criar uma celebração serena, com presença e afeto para todos.

Leia aqui.

Evitar o stress da família reunida:

O Natal é tradicionalmente uma época de celebração, mas também pode ser um período de tensão para muitas famílias. Entre reuniões, refeições e trocas de presentes, pequenas divergências e questões económicas podem transformar-se em momentos de stress. Mas o segredo para que as festas sejam só motivo de alegria é apenas um: equilíbrio e gestão de expectativas.

Saiba mais neste artigo.

Tradições:

Montar o presépio, decorar a árvore de Natal, fazer a ceia e ir à Missa do Galo são pontos em comum em todas as regiões do país na época natalícia. Mas há tradições diferentes em cada ponto, a começar pela gastronomia — e as ilhas até contam com costumes específicos que não existem no continente.

Recorde aqui as principais tradições.

Os presentes:

Muito antes do Pai Natal, das árvores iluminadas e das compras de última hora, a troca de presentes no Natal já existia como um gesto simbólico. A tradição atravessa rituais pagãos, histórias bíblicas e teorias antropológicas que explicam porque é que dar e receber continua a ser uma forma poderosa de criar laços, expressar valores e manter relações.

Saiba tudo aqui.

A história das renas:

Todos os anos, na véspera de Natal, milhões de imagens mostram o Pai Natal a atravessar o céu num trenó puxado por renas de chifres bem visíveis. A cena parece inquestionável — mas levanta uma curiosidade biológica legítima: essas renas seriam machos ou fêmeas? Segundo a ciência, a resposta mais provável é clara: fêmeas.

Saiba mais aqui.

Outra vez o "Sozinho em Casa":

Hoje é difícil imaginar o Natal sem "Sozinho em Casa", mas o clássico de 1990 esteve muito perto de nunca chegar às salas de cinema. Antes de se tornar um dos filmes mais lucrativos da história, a produção foi abruptamente interrompida pela Warner Bros., o estúdio que detinha inicialmente o projeto.

Leia aqui.

A meteorologia:

O Natal de 2025 vai trazer um pouco de tudo ao estado do tempo em Portugal. Entre chuva, frio, neve nas serras e períodos de céu limpo, o IPMA prevê um quadro meteorológico marcado pela alternância ao longo da semana festiva.

Veja aqui a previsão.