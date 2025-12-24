Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O rastreio pode ser feito através do site noradsanta.org, disponível em nove línguas, incluindo português. Este ano, pela primeira vez, os utilizadores também podem contactar diretamente o Pai Natal através da plataforma, opção criada para facilitar o acesso de pessoas fora da América do Norte.

Mais de mil voluntários estarão de serviço na véspera de Natal a responder a chamadas a partir da central do NORAD em Colorado Springs, no estado do Colorado. Em 2024, a iniciativa recebeu cerca de 380 mil telefonemas.

Durante o dia, os voluntários respondem a perguntas de crianças de todo o mundo, como quando o Pai Natal chega a casa de cada uma ou se estão na lista dos comportados. A missão ocorre paralelamente ao trabalho habitual da organização, responsável por vigiar ameaças aéreas reais na América do Norte.

A tradição teve origem em 1955, quando um erro num anúncio de jornal publicou o número ultrassecreto da NORAD como sendo o telefone do Pai Natal. A chamada foi atendida pelo coronel da Força Aérea Harry W. Shoup, que, para não desiludir a criança, entrou na brincadeira — gesto que acabou por dar origem ao acompanhamento anual.

Antes da era digital, o NORAD usava um mapa da América do Norte para “localizar” o Pai Natal. Hoje, segundo a porta-voz Kelly Frushour, os satélites da organização detetam até a assinatura térmica do nariz luminoso da rena Rodolfo, em tom de brincadeira.

A iniciativa tornou-se uma das poucas tradições modernas a integrar a história centenária do Pai Natal, segundo o historiador canadiano Gerry Bowler, diz a Agência Lusa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.