O Serviço Nacional de Saúde (SNS) terá mais atividade do que habitualmente nos fins de semana durante as tolerâncias de ponto de Natal e Ano Novo, assegurou esta quarta-feira o diretor-executivo da instituição, Álvaro Almeida, durante uma visita ao Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.

Segundo Álvaro Almeida, a distribuição de profissionais em dias diferentes permite manter consultas, cirurgias prioritárias e atendimento a casos agudos, evitando um bloqueio total da atividade durante o período de cinco dias de tolerância de ponto, feriados e fins de semana.

O responsável explicou que a redução de cirurgias ocorre apenas em atividade programada não prioritária ou em unidades hospitalares que se encontram no nível três dos planos de contingência, onde se suspende primeiro a cirurgia adicional e depois a atividade cirúrgica base. A medida visa garantir camas suficientes para internamentos urgentes.

Álvaro Almeida reconheceu também que alguns hospitais, como o Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), enfrentam tempos de espera elevados de forma persistente, devido a lacunas nos cuidados primários e ao aumento da procura durante períodos epidémicos, como o da gripe das últimas semanas.

O SNS determinou que os hospitais assegurem profissionais suficientes para dar altas aos doentes nos dias em que houver tolerância de ponto, incluindo 24, 26 e 31 de dezembro, garantindo assim a continuidade do funcionamento dos serviços essenciais.

