Fechou esta quinta-feira o prazo para a entrega das candidaturas às eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026. Ao todo, deram entrada no Tribunal Constitucional 13 candidaturas, tornando esta a eleição presidencial mais concorrida da história da democracia portuguesa. Ultrapassa o recorde de 2016, quando dez nomes disputaram o lugar deixado vago por Aníbal Cavaco Silva.

Segue-se agora a validação das assinaturas apresentadas — pelo menos 7500 por candidato — antes da confirmação definitiva dos nomes que irão constar no boletim de voto. Mas como será esse boletim e quem são, afinal, os candidatos que os eleitores vão encontrar quando entrarem na cabine de voto?

Como é o boletim de voto nas presidenciais?

De acordo com a lei eleitoral, os boletins de voto têm características bem definidas. São impressos em papel liso, não transparente, de cor branca, e têm forma retangular, com dimensão suficiente para conter todas as opções de voto em letra facilmente legível.

A impressão é da responsabilidade da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

No caso das eleições presidenciais, os candidatos surgem listados verticalmente, uns abaixo dos outros e numa só página, cada um acompanhado de um quadrado onde o eleitor assinala a sua escolha. A ordem dos nomes não resulta da relevância política nem da data de entrega das candidaturas, sendo definida por sorteio, após a validação das candidaturas pelo Tribunal Constitucional.

A força dos partidos

Uma das grandes novidades destas presidenciais é a forte presença de partidos políticos a apoiar candidatos com percurso interno nas respetivas estruturas. O Bloco de Esquerda apoia Catarina Martins, antiga coordenadora; o PCP avança com António Filipe, histórico dirigente comunista; e o Livre apresenta o deputado Jorge Pinto.

O PS validou a candidatura de António José Seguro, antigo secretário-geral, enquanto o PSD e o CDS-PP se juntaram em torno de Luís Marques Mendes, também antigo líder social-democrata. A Iniciativa Liberal apoia João Cotrim de Figueiredo, seu ex-presidente, e o Chega apresenta novamente André Ventura, que concorre enquanto líder do partido.

Joana Amaral Dias surge apoiada pelo ADN, José Cardoso representa o Partido Liberal Social, e, no Parlamento, apenas o PAN e o JPP não declararam apoio a qualquer candidatura.

Os independentes

Além dos candidatos partidários, há quatro nomes a concorrer como independentes. O mais destacado é Henrique Gouveia e Melo, ex-almirante da Marinha e antigo coordenador da task force da vacinação contra a covid-19, que surge como um dos favoritos à segunda volta.

A lista de independentes inclui ainda André Pestana, professor e dirigente sindical com ligações à esquerda, Humberto Correia, pintor natural de Olhão, e Manuel João Vieira, músico conhecido pelos Ena Pá 2000, que regressa à corrida presidencial mais de duas décadas depois da primeira candidatura.

Os 13 candidatos presidenciais

Se todas as candidaturas forem validadas, os eleitores encontrarão no boletim de voto os seguintes nomes:

André Pestana

André Ventura

António Filipe

António José Seguro

Catarina Martins

Henrique Gouveia e Melo

Humberto Correia

Joana Amaral Dias

João Cotrim de Figueiredo

Jorge Pinto

José Cardoso

Luís Marques Mendes

Manuel João Vieira