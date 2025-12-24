Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Israel acusou esta quarta-feira o grupo radical palestiniano Hamas de violar o cessar-fogo, depois de um engenho explosivo ter ferido um soldado durante uma operação em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, avança a Agência Lusa.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que a recusa pública e contínua do Hamas em desarmar-se constitui uma “violação flagrante”. O episódio, acrescenta o comunicado, confirma “as suas intenções violentas e violações” com a detonação do engenho explosivo improvisado que atingiu um oficial das Forças de Defesa de Israel.

O Governo israelita advertiu que “responderá em conformidade” ao ataque, sem detalhar as medidas específicas que poderá tomar.