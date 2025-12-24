Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Caso o Kremlin aceite os termos, o acordo terá de ser assinado pela Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e representantes europeus, embora ainda não esteja definido quem assinará em nome da Europa, segundo avança o Kyiv Independent.

Um dos pontos centrais do plano estabelece que, nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, as posições militares existentes no momento da assinatura do acordo passarão a ser reconhecidas como a linha da frente de facto. A proposta prevê ainda o destacamento de forças internacionais para supervisionar o cumprimento do cessar-fogo ao longo dessa linha.

O documento define a Ucrânia como um Estado soberano e consagra um acordo de não agressão entre Kiev e Moscovo, acompanhado por um mecanismo de fiscalização baseado em vigilância por satélite, destinado a detetar rapidamente eventuais violações.

Entre os pontos mais sensíveis está o capítulo das garantias de segurança. Os Estados Unidos, a NATO e países europeus signatários comprometer-se-iam a fornecer à Ucrânia garantias semelhantes às previstas no Artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte. Em caso de nova agressão russa, está prevista uma resposta militar coordenada e o restabelecimento de sanções globais contra Moscovo.

O plano fixa ainda o efetivo das Forças Armadas ucranianas em 800 mil militares em tempo de paz e reafirma o compromisso de Kiev com o estatuto de Estado não nuclear, em conformidade com o Tratado de Não Proliferação.

No plano político e económico, o documento prevê a adesão da Ucrânia à União Europeia numa data a definir, bem como acesso preferencial ao mercado europeu num prazo mais curto. Está igualmente contemplado um vasto pacote de reconstrução e desenvolvimento, com a criação de fundos destinados a mobilizar até 800 mil milhões de dólares para a recuperação económica, reconstrução de infraestruturas e apoio humanitário.

De acordo com o Kyiv Independent, paralelamente ao plano de paz foram preparados dois documentos adicionais: um acordo tripartido sobre garantias de segurança entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa, e um acordo bilateral de segurança entre Kiev e Washington. Está também em preparação um texto separado dedicado à cooperação económica entre os dois países.

O plano aborda ainda questões humanitárias, como a troca de prisioneiros sem condições prévias, a libertação de civis detidos — incluindo crianças e presos políticos — e a criação de um comité humanitário para aliviar o sofrimento das vítimas do conflito.

O cessar-fogo deverá entrar em vigor de forma imediata assim que todas as partes concordarem com o acordo, cuja implementação será juridicamente vinculativa e supervisionada por um Conselho de Paz. Qualquer violação implicará sanções.

20 pontos para a paz

1. Os signatários afirmam que a Ucrânia é um Estado soberano.

2. O documento constitui um acordo de não agressão pleno e inquestionável entre a Rússia e a Ucrânia. Um mecanismo de fiscalização será estabelecido para supervisionar a linha de conflito utilizando vigilância não tripulada via satélite, garantindo a deteção precoce de violações.

3. A Ucrânia receberá garantias de segurança.

4. O tamanho das Forças Armadas da Ucrânia permanecerá em 800 mil militares em tempos de paz.

5. Os Estados Unidos, a NATO e os Estados signatários europeus fornecerão à Ucrânia garantias semelhantes às do Artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte.

Aplicam-se os seguintes pontos: a) Se a Rússia invadir a Ucrânia, uma resposta militar coordenada será lançada e todas as sanções globais contra a Rússia serão restabelecidas; b) Se a Ucrânia invadir a Rússia ou abrir fogo contra território russo sem provocação, as garantias de segurança serão consideradas nulas. Se a Rússia abrir fogo contra a Ucrânia, as garantias de segurança entrarão em vigor; c) Os EUA receberão compensação por fornecerem garantias de segurança (Esta disposição foi removida); d) Os acordos bilaterais de segurança previamente assinados entre a Ucrânia e cerca de 30 países permanecerão em vigor.

6. A Rússia formalizará sua postura de não agressão em relação à Europa e à Ucrânia em todas as leis e documentos necessários, ratificando-os pela Duma Estatal da Rússia.

7. A Ucrânia tornar-se-á membro da UE numa data claramente definida e receberá um acesso preferencial de curto prazo ao mercado europeu.

8. A Ucrânia receberá um pacote de desenvolvimento global, detalhado num acordo separado, que abrange várias áreas económicas: a) Será criado um fundo de desenvolvimento para investir em indústrias em rápido crescimento, incluindo tecnologia, centros de dados e inteligência artificial: b) Os EUA e as empresas americanas trabalharão com a Ucrânia para investir conjuntamente na recuperação, modernização e operação da infraestrutura de gás da Ucrânia, incluindo gasodutos e instalações de armazenamento; c) Serão feitos esforços conjuntos para reconstruir áreas devastadas pela guerra, com foco na recuperação e modernização de cidades e bairros residenciais; d) O desenvolvimento de infraestruturas será prioritário; e) A extração de minerais e recursos naturais será expandida; f) O Banco Mundial fornecerá um pacote de financiamento especial para apoiar a aceleração desses esforços; g) Será criado um grupo de trabalho de alto nível, incluindo a nomeação de um renomado especialista financeiro internacional como administrador da prosperidade, para supervisionar a implementação do plano estratégico de recuperação e prosperidade futura.

9. Serão criados diversos fundos para atender à recuperação da economia ucraniana, à reconstrução de áreas e regiões afetadas e a questões humanitárias. O objetivo é mobilizar 800 mil milhões de dólares, o custo estimado dos danos causados ​​pela guerra com a Rússia.

10. A Ucrânia acelerará o processo de negociação de um acordo de livre comércio com os EUA.

11. A Ucrânia reafirma o seu compromisso de permanecer um Estado não nuclear, em conformidade com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.

12. Controlo sobre as instalações nucleares de Zaporizhia e recuperação da Hidrolétrica de Kakhovka.

Washington propõe que as instalações nucleares de Zaporizhzhia seja operada conjuntamente pela Ucrânia, Rússia e EUA, com cada país controlando 33 por cento e os EUA atuando como o principal supervisor.

13. A Ucrânia e a Rússia implementarão cursos escolares que promovam a compreensão e a tolerância a diferentes culturas e combatam o racismo e o preconceito. A Ucrânia aprovará as normas da UE sobre tolerância religiosa e proteção de línguas minoritárias.

14. Nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, a linha de posições militares na data da assinatura será reconhecida como a linha de frente de facto: a) Determinar os movimentos de tropas necessários para o fim da guerra e estabelecer potenciais "zonas económicas livres", com a Rússia a retirar as tropas dessas áreas; b) A Rússia deve retirar as tropas das partes ocupadas das regiões de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv para que o acordo entre em vigor; c) Forças internacionais serão posicionadas ao longo da linha de frente para fiscalizar a implementação do acordo; d) As partes concordam em seguir as regras e obrigações impostas pelas Convenções de Genebra de 1949 e seus protocolos adicionais, incluindo os direitos humanos universais.

15. A Rússia e a Ucrânia comprometem-se a não usar a força para alterar os acordos territoriais e resolverão quaisquer disputas por meios diplomáticos.

16. A Rússia não obstruirá o uso do Rio Dniepre e do Mar Negro pela Ucrânia para fins comerciais. Um acordo marítimo separado garantirá a liberdade de navegação e transporte, com a desmilitarização da Península de Kinburn, ocupada pela Rússia.

17. Criação de um comitê humanitário que garantirá o seguinte: a) Troca de prisioneiros sem acordo prévio; b) Libertação de todos os civis detidos, incluindo crianças e presos políticos; c) Ações para solucionar os problemas e aliviar o sofrimento das vítimas do conflito.

18. A Ucrânia deve realizar eleições presidenciais o mais breve possível após a assinatura do acordo.

19. O acordo será juridicamente vinculativo. A implementação será fiscalizada pelo Conselho de Paz, presidido por Donald Trump. Ucrânia, Europa, NATO, Rússia e Estados Unidos participarão nesse processo. Violações acarretarão sanções.

20. O cessar-fogo entrará em vigor imediatamente assim que todas as partes concordarem com o acordo.