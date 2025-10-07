Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O momento aconteceu na passada sexta-feira, 3 de outubro, durante a exposição "Rui Veloso: Uma Vida em 45 Voltas", em exibição na Praça Central do ArrábidaShopping.

O músico foi acompanhado pela curadora da mostra, Sandra de Barros Mateus, e por fãs que testemunharam este regresso simbólico às origens. Durante a visita, Rui Veloso recordou sucessos como "Chico Fininho" e "Porto Covo", reforçando a ligação afetiva com o público e o legado da sua carreira.

Ainda no ArrábidaShopping, 7.700 pessoas assistiram ao concerto comemorativo dos 45 anos de carreira do artista. O evento contou com a atuação dos Times of Trouble, vencedores da segunda edição do Arrábida Music, iniciativa dedicada a novos talentos.

Com curadoria, produção executiva e conceito da SOTA – State of the Art, a exposição apresenta instrumentos, discos de platina, objetos pessoais e fotografias de renomados fotógrafos como Kenton Thatcher, Rita Carmo, Rui Bandeira e Rui Vasco, que ilustram diferentes fases da trajetória de Rui Veloso.

A mostra de entrada livre pode ser visitada diariamente, das 10h00 às 23h00, na Praça Central do ArrábidaShopping, até 21 de outubro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.