Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A exposição reúne mais de 300 peças, incluindo fotografias inéditas, guitarras icónicas, discos de platina e duplo platina, vestuário histórico e objetos pessoais. Entre as grandes surpresas, destaca-se o carro original da capa do álbum da estreia "Ar de Rock", um verdadeiro símbolo da música portuguesa.

Além dos objetos do próprio Rui Veloso, a mostra conta com peças cedidas por amigos e fãs, bem como uma área dedicada às colaborações e cumplicidades que marcaram o percurso artístico do músico, revela a nota lançada à imprensa.

Segundo Sandra de Barros Mateus, curadora da exposição, trata-se de uma oportunidade única para o público conhecer a dimensão artística e humana de Rui Veloso: "São mais de 300 peças vindas da sua casa e do seu estúdio, guitarras icónicas, letras originais de Carlos Tê, recortes guardados pela sua mãe e até o veículo que marcou a capa de "Ar de Rock2. Tudo isto confere à exposição uma autenticidade única".

Rui Veloso é conhecido pelos sucessos "Chico Fininho", "Não Há Estrelas no Céu", "Porto Côvo" e "Cavaleiro Andante", consolidando o seu lugar como uma das figuras mais influentes da música portuguesa.

A programação inclui ainda um concerto especial no dia 3 de outubro, no parque estacionamento exterior do Piso 0 do ArrábidaShopping. O espetáculo será precedido pela atuação do vencedor da 2.ª edição do concurso Arrábida Music, que este ano terá a oportunidade de partilhar palco com Rui Veloso.

A entrada é mediante levantamento de pulseira, obtida através de compras no centro comercial, seguindo as regras estabelecidas no regulamento do evento.

Com entrada livre, a exposição na Praça Central, no piso 0 do ArrábidaShopping, transforma-se num espaço de celebração da música portuguesa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.