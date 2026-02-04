Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A distinção, atribuída pelos Street Art Cities Awards, destaca Lisboa pela quantidade e qualidade das intervenções artísticas no espaço público, bem como pelo seu impacto cultural e comunitário. A cidade superou referências históricas da street art, como Berlim (7.º), Londres (8.º), Nova Iorque (10.º) e Paris (13.º).

Entre os destaques do ano está o mural “Calypso”, da artista portuguesa Patrícia Mariano, localizado no Bairro da Bela Flor, em Campolide. A obra, criada durante a 6.ª edição do Festival MURO 2025, foi finalista na categoria de “Melhor Mural do Mundo”, terminando na 5.ª posição global.

Segundo a câmara municipal, o reconhecimento reflete a estratégia de dinamização artística e cultural do espaço público, e o talento de artistas que transformam Lisboa numa “galeria a céu aberto”. Desde o centro histórico a bairros periféricos, a street art é cada vez mais uma marca da paisagem urbana.

A autarquia nota ainda que Lisboa atrai milhares de turistas interessados em percursos de arte urbana, que incluem obras de artistas consagrados como Vhils e Bordalo II, assim como novos talentos da cena contemporânea.

