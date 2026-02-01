Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, a precipitação está de regresso e pode ser "por vezes forte, no Norte e Centro, a partir da tarde". Já o vento continua "forte no litoral e nas terras altas, em especial no final do dia". Há também um pequena subida da temperatura mínima.

Para a Grande Lisboa o IPMA prevê "céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva e vento "fraco a moderado (até 30 km/h) de sudoeste, tornando-se

moderado a forte (30 a 45 km/h), em especial na faixa costeira, a partir do final da tarde, com rajadas até 80 km/h no final do dia".

No Grande Porto, o IPMA indica "céu muito nublado ou encoberto com períodos de chuva, por vezes forte a partir da tarde. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sudoeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h), em especial na faixa costeira, a partir do final da tarde, com rajadas até 80 km/h no final do dia"

Para os Açores, o IPMA indica para este domingo "períodos de céu muito nublado com abertas e uma descida da temperatura do ar. Isto tudo acompanhado de alguns "aguaceiros e vento oeste muito fresco a forte (40/65 km/h) com rajadas até 100 km/h, rodando para noroeste".

Por fim, na Madeira, o IPMA prevê uma "pequena descida da temperatura máxima", acompanhada de "períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, no final do dia. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oeste/sudoeste, tornando-se moderado a forte (25 a 45 km/h) a partir da tarde, com rajadas até 75 km/h no fim do dia, sendo até 100 km/h nas terras altas".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.