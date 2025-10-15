Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com curadoria de João Silvério, a exposição apresenta obras de mais de trinta artistas de várias gerações, entre eles, Joana Vasconcelos, Ana Vidigal, Filipa César, Miguel Palma, Diana Policarpo e Nú Barreto, num diálogo que atravessa geografias, técnicas e imaginários. O conjunto reúne tanto obras revisitadas como aquisições recentes, refletindo o percurso da coleção e o seu olhar atento sobre a arte contemporânea lusófona, revela o comunicado enviado às redações.

Mais do que uma mostra, “Um olhar itinerante” é um convite à descoberta. O visitante é desafiado a construir o seu próprio percurso através de obras que exploram temas como o trabalho, a condição social da mulher, o património, o globalismo, a ficção e o desejo. Entre a natureza e a indústria, entre o real e o imaginado, a exposição sugere uma leitura livre, feita de encontros inesperados.

A diversidade de meios e linguagens, da pintura à instalação, da fotografia ao vídeo, revela a vitalidade da produção artística contemporânea e o modo como esta espelha as transformações do mundo. “É uma exposição que se constrói na deriva e no olhar de cada um”, explica João Silvério, evocando a figura do flâneur de Charles Baudelaire (Poeta e ensaísta francês) no século XIX: o observador atento que deambula, sem destino, pelas paisagens da modernidade.

Com entrada gratuita, a mostra pode ser visitada todos os dias até abril de 2026, entre as 9h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 17h30, no Largo 5 de Outubro, n.º 43, em Leiria.

