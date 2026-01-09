Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No domingo, o chefe de Estado norte-americano voltou a exortar o México a "recuperar o controlo", após vários meses de pressão diplomática sobre o país vizinho, tanto no combate ao narcotráfico como nas questões comerciais. Trump revelou ainda ter sugerido à Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, que autorizasse o envio de forças norte-americanas para combater os cartéis no território mexicano, uma proposta que, segundo disse, já tinha sido rejeitada anteriormente.

Claudia Sheinbaum reagiu reafirmando a soberania dos países da região, sublinhando que "o continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem", numa declaração feita após a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e da sua mulher, Cilia Flores, por forças dos Estados Unidos.

Nos últimos meses, os Estados Unidos intensificaram a sua presença militar nas águas das Caraíbas e realizaram ataques contra embarcações provenientes da Venezuela, alegadamente no âmbito do combate ao narcotráfico. A legalidade destas operações tem sido questionada por vários especialistas e organizações internacionais, sendo que, até ao momento, o Governo norte-americano não apresentou provas públicas de que as embarcações atingidas transportavam droga.

No final de dezembro, Donald Trump afirmou ainda que forças norte-americanas destruíram uma zona de desembarque na Venezuela utilizada por barcos suspeitos de ligação ao narcotráfico, reforçando a linha dura da sua administração no combate às redes de tráfico na América Latina.

