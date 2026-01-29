Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A República Islâmica do Irão nunca inicia uma guerra, mas se lhe for imposta uma, defender-se-á com força", afirmou Mohammad Reza Aref respondendo às ameaças dos EUA de usar a sua força militar.

“Hoje, devemos estar preparados para a guerra. A República Islâmica do Irão nunca inicia uma guerra, mas se lhe for imposta uma, defender-se-á com força“, afirmou Mohammad Reza Aref, citado pela agência de notícias iraniana ISNA.

Presentemente, estamos a assistir a um aumento da tensão militar e diplomática entre os EUA e o Irão. Donald Trump voltou a ameaçar ataques militares, ligando-os agora explicitamente ao programa nuclear iraniano, depois de já ter invocado a repressão dos protestos. Segundo Trump, uma “armada massiva” estaria pronta para agir caso o Irão não negocie.

Ao mesmo tempo, Israel e Arábia Saudita participaram em reuniões em Washington; a Rússia alertou contra qualquer ação militar “desestabilizadora”; e os Estados do Golfo recusam ceder espaço aéreo para ataques.

A Turquia assumiu um papel central de mediação. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, desloca-se a Ancara, e Erdoğan propôs até uma videoconferência Trump–Pezeshkian, ideia pouco aceite em Teerão. Os EUA exigem quatro pontos principais: entrega do urânio altamente enriquecido, fim do enriquecimento interno, limites ao programa de mísseis e fim do apoio a grupos aliados. Todas estas exigências são consideradas politicamente quase impossíveis para o regime iraniano aceitar.

Dentro do Irão, o país está profundamente polarizado, entre apelos à resistência total e vozes que exigem a queda do regime. Antigos líderes reformistas falam já num referendo constitucional, defendendo princípios de não interferência estrangeira, rejeição da tirania doméstica e transição democrática pacífica.

