Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
As temperaturas vão subir ligeiramente, em especial no Norte e Centro do país.
Durante a manhã, poderá formar-se neblina ou nevoeiro em alguns pontos do litoral Centro.
O vento soprará em geral fraco do quadrante norte, tornando-se moderado (20 a 30 km/h) durante a tarde — de noroeste no litoral oeste e de sudoeste na costa sul do Algarve.
Nas terras altas do Norte e Centro, prevê-se vento por vezes forte (até 40 km/h) de nordeste até meio da manhã, passando a norte/noroeste a partir da tarde.
Na região da Grande Lisboa o céu estará pouco nublado ou limpo, com períodos de mais nebulosidade junto à faixa costeira até meio da manhã. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste. Prevê-se ainda uma subida da temperatura máxima.
No Grande Porto, o céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo. O vento será fraco, tornando-se moderado (até 25 km/h) de noroeste durante a tarde. As temperaturas também registam uma pequena subida.
Comentários