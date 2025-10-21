Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nicolas Sarkozy, antigo presidente de França, iniciou hoje o cumprimento de uma pena de cinco anos de prisão na prisão de La Santé, em Paris, tornando-se o primeiro ex-chefe de Estado do país a ser detido.

Ao sair de casa, pouco depois das 9h00 locais, Sarkozy esteve acompanhado pela esposa, Carla Bruni, e foi recebido por vários cidadãos que o aguardavam para cumprimentá-lo.

O antigo presidente foi condenado por conspiração criminosa na tentativa de utilização de fundos líbios para financiar a sua campanha eleitoral de 2007. Ao longo do caminho até à prisão, Sarkozy manteve-se sereno e demonstrou confiança, afirmando que não teme a detenção e que manterá a cabeça erguida.

Na prisão, Sarkozy ocupará uma cela de 11 metros quadrados, equipada com cama, casa de banho com duche, frigorífico, secretária e luz durante a noite. Embora esteja detido, o ex-presidente ficará numa ala separada dos restantes reclusos.