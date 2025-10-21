Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nicolas Sarkozy, antigo presidente de França, iniciou hoje o cumprimento de uma pena de cinco anos de prisão na prisão de La Santé, em Paris, tornando-se o primeiro ex-chefe de Estado do país a ser detido.

Ao sair de casa, pouco depois das 9h00 locais, Sarkozy esteve acompanhado pela esposa, Carla Bruni, e foi recebido por vários cidadãos que o aguardavam para cumprimentá-lo.

O antigo presidente foi condenado por conspiração criminosa na tentativa de utilização de fundos líbios para financiar a sua campanha eleitoral de 2007. Ao longo do caminho até à prisão, Sarkozy manteve-se sereno e demonstrou confiança, afirmando que não teme a detenção e que manterá a cabeça erguida.

Sarkozy condenado por conspiração criminal, mas absolvido de corrupção
Na prisão, Sarkozy ocupará uma cela de 11 metros quadrados, equipada com cama, casa de banho com duche, frigorífico, secretária e luz durante a noite. Embora esteja detido, o ex-presidente ficará numa ala separada dos restantes reclusos.

A prisão de La Santé, situada no centro de Paris, é conhecida por receber, ao longo dos anos, várias figuras históricas e políticas. À porta da instituição, dezenas de franceses aguardavam a chegada do ex-chefe de Estado, num dia histórico para a Quinta República francesa.

