De acordo com a PJ, "os factos remontam ao ano de 2004, altura em que se apropriou, de forma enganadora, de cerca de 400 mil euros, dinheiro esse que pertencia a uma ordem religiosa portuguesa com vários centros de apoio social, na cidade do Porto".

Segundo esta força policial, "o detido encontrava-se foragido à justiça há quatro anos, tendo-se refugiado na Suíça, país onde residia até à presente data. Com a fuga à justiça evita, assim, o cumprimento da pena de prisão de quatro anos e seis meses, pena essa transitada em julgado em 2022".

"O detido foi entregue aos serviços prisionais para o cumprimento da pena a que foi condenado", lê-se no comunicado da PJ.

