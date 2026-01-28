Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, Joël Guerriau foi condenado na terça-feira à noite a quatro anos de prisão, dos quais 18 meses de cumprimento efetivo. O antigo senador francês já anunciou que vai recorrer da decisão, o que suspende, para já, a execução da pena e implica a realização de um novo julgamento em data a definir.

Os factos remontam a novembro de 2023, altura em que Guerriau exercia funções como senador centrista pelo departamento de Loire-Atlantique, no oeste de França. O tribunal considerou provado que o político adicionou MDMA, uma substância sintética com efeitos psicoativos, a um copo de champanhe, que foi depois servido a Sandrine Josso, deputada do partido centrista MoDem.

Em tribunal, Sandrine Josso, de 50 anos, relatou ter sentido palpitações cardíacas, náuseas e dificuldades em manter-se de pé, conseguindo ainda assim abandonar o apartamento do arguido. Após a leitura da sentença, a deputada afirmou que a condenação representou um “enorme alívio”.

Durante o julgamento, os investigadores afirmaram que Joël Guerriau tinha realizado pesquisas na internet sobre drogas, incluindo ecstasy, associadas a crimes de violação, cerca de um mês antes dos factos. O arguido explicou que essas pesquisas estavam relacionadas com o seu trabalho parlamentar.

O procurador do Estado, Benjamin Coulon, sustentou que Joël Guerriau “colocou deliberadamente” MDMA no champanhe de Josso “com a intenção de a violar”. O magistrado sublinhou ainda que o antigo senador, que exerceu funções entre 2011 e 2025, tinha votado a favor da lei que criou o crime de administração de substância nociva com intenção de cometer violação ou agressão sexual.

