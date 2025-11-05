Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou esta quarta-feira aos seus principais responsáveis governamentais que elaborem propostas sobre a eventual realização de testes nucleares, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado na semana passada que os Estados Unidos pretendem retomar este tipo de ensaios, avança a Reuters.

Putin sublinhou que a Rússia tem cumprido rigorosamente as suas obrigações no âmbito do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, mas advertiu que, caso os Estados Unidos ou outra potência nuclear realizem testes, Moscovo fará o mesmo.

O ministro da Defesa, Andrei Belousov, afirmou que as declarações e ações recentes de Washington tornam “aconselhável preparar-se de imediato para testes nucleares em grande escala”. O governante acrescentou que o local de testes de Novaya Zemlya, no Ártico russo, está pronto para acolher ensaios deste tipo em curto prazo.

“Dou instruções ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao Ministério da Defesa, aos serviços de segurança e às agências civis competentes para recolherem todas as informações possíveis sobre esta questão, analisá-las no Conselho de Segurança e apresentarem propostas conjuntas sobre uma eventual preparação de testes nucleares”, declarou Putin.

Os Estados Unidos realizaram o último teste nuclear em 1992, a China e a França em 1996, e a antiga União Soviética em 1990. Desde então, a Rússia pós-soviética nunca conduziu testes nucleares.