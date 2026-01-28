Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações recentes na rede Truth Social, Trump defendeu que o Irão deve regressar à mesa das negociações e aceitar um “acordo justo e equilibrado” que impeça o país de desenvolver armas nucleares. “O tempo está a esgotar-se, é realmente essencial”, afirmou, acrescentando que um eventual novo ataque dos Estados Unidos, após os bombardeamentos realizados em junho do ano passado contra instalações nucleares iranianas, “será muito pior”.

As declarações surgem numa altura em que forças militares norte-americanas reforçaram a sua presença na região, com a chegada de um grupo de ataque liderado por um porta-aviões e outros meios militares, revela a Sky News.

Na semana passada, um alto responsável iraniano alertou que qualquer ataque ao país será encarado como “uma guerra total”. Em declarações à agência Reuters, sob condição de anonimato, o responsável afirmou que o reforço militar dos Estados Unidos está a ser acompanhado com grande preocupação. “Esperamos que este aumento de meios militares não tenha como objetivo um confronto direto, mas as nossas forças estão preparadas para o pior cenário. Tudo está em estado de alerta no Irão”, disse.

O mesmo responsável acrescentou que Teerão responderá de forma contundente a qualquer ofensiva. “Desta vez, qualquer ataque, limitado, ilimitado, cirúrgico ou cinético, seja qual for o nome que lhe deem, será tratado como uma guerra total contra nós, e responderemos da forma mais dura possível”, afirmou.

