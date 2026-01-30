Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Trump não especificou quando terá início a alegada pausa nos ataques. Ainda assim, durante a madrugada de sexta-feira, os alertas antiaéreos soaram apenas em quatro regiões da Ucrânia próximas da linha da frente. De acordo com a Força Aérea ucraniana, essas zonas foram alvo de cerca de 80 drones russos e de um míssil balístico.

Kiev deverá enfrentar uma descida acentuada das temperaturas a partir de quinta-feira, com os termómetros a atingirem os -24ºC nos próximos dias. Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques à infraestrutura energética ucraniana, uma estratégia recorrente durante períodos de frio desde o início da invasão em larga escala, em 2022.

Falando numa reunião televisiva do seu gabinete, em Washington, Trump declarou: "Pedi pessoalmente ao Presidente Putin que não disparasse contra Kiev e várias outras cidades durante uma semana, e ele concordou. Os ucranianos quase não acreditaram, mas ficaram muito satisfeitos, porque estão a passar por grandes dificuldades", afirmou.

Mais tarde, numa publicação nas redes sociais, Zelensky classificou as declarações de Trump como "importantes", sublinhando a "possibilidade de garantir segurança a Kiev e a outras cidades ucranianas durante este período de inverno extremo". Segundo o líder ucraniano, o tema foi discutido por equipas dos dois países nos Emirados Árabes Unidos, esperando-se agora que os entendimentos sejam cumpridos.

Fontes citadas pela BBC indicam que a Ucrânia terá concordado em replicar a atitude russa, suspendendo temporariamente os seus ataques a refinarias de petróleo em território russo. Na semana passada, representantes da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos reuniram-se nos Emirados Árabes Unidos nas primeiras conversações trilaterais desde o início da guerra. Apesar de descritas como construtivas, não houve anúncio formal de um cessar-fogo associado ao frio extremo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.