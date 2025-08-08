Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um grupo de manifestantes protestaram, nas ruas de Tel Aviv e Jerusalém, pelo fim da guerra na Faixa de Gaza e exigiram a libertação dos reféns.

"Queremos trazer os reféns para casa e acabar com o sofrimento das pessoas em Gaza. Tudo o que queremos é a paz acabar com a guerra", disse uma das manifestantes à CNN.

Os protestos aconteceram na sequência da reunião do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, com o governo para avaliar a ocupação total da Faixa de Gaza. As famílias de alguns reféns ainda em Gaza caracterizaram a proposta como uma "sentença de morte".

Fontes da CNN dizem que o chefe do Estado-Maior do Exército de Israel também desaconselhou a ofensiva.