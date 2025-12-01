Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No final da reunião, o presidente francês deixou um recado: “Ao momento em que falamos de paz, a Rússia continua a matar e a destruir.”, revela o jornal Le Monde. Macron reiterou que qualquer negociação deve partir do respeito pela soberania ucraniana e pelo direito do país a defender o seu território.

Macron anunciou que França e Ucrânia “finalizaram o trabalho sobre as garantias de segurança”, descrevendo-as como essenciais “para a segurança dos europeus, dos franceses e dos próprios ucranianos”.

Segundo o chefe de Estado, Paris espera dialogar “nos próximos dias” com responsáveis americanos para precisar o papel dos Estados Unidos neste compromisso. Paralelamente, estão também a decorrer conversações para que Moscovo dê “toda a clareza possível ao mediador americano sobre a sua vontade de paz”.

As declarações surgem ao mesmo tempo que delegações dos Estados Unidos se deslocam a Moscovo para contactos sobre o futuro das negociações.

Zelensky: “Não podemos dar à Rússia a impressão de que a guerra compensa”

Ao lado de Macron, Volodymyr Zelensky reforçou que qualquer avanço diplomático deve evitar a perceção de que o Kremlin é recompensado pela agressão.

“Devemos garantir que a Rússia não tenha a impressão de obter uma recompensa pela guerra”, afirmou o presidente ucraniano.

Zelensky sublinhou que a Ucrânia permanece aberta a negociações, mas não a concessões territoriais impostas pela força.

“Só a Ucrânia pode discutir território”

Macron elogiou o papel dos Estados Unidos como intermediários no processo, reconhecendo “o trabalho conduzido pela equipa americana sob a autoridade do Presidente Trump”. Contudo, o líder francês foi categórico ao definir os limites da mediação internacional: “A Ucrânia é a única que pode discutir de território.”

O presidente reafirmou que qualquer debate sobre garantias de segurança deve incluir Kiev, os aliados europeus e os países da coligação de apoio à Ucrânia, já que são esses Estados que assumirão o papel de garantes de um futuro acordo.

Em Berlim, o chanceler alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro polaco Donald Tusk, procuraram apresentar um sinal de unidade perante a pressão crescente para definir uma estratégia comum rumo à paz.

Merz rejeitou qualquer solução que surgisse como uma “paz ditada” à Ucrânia e defendeu coordenação reforçada entre parceiros europeus. Sublinhou igualmente a importância de continuar a apoiar Kiev contra o “agressor russo”, mantendo a coesão transatlântica e explorando mecanismos financeiros como a utilização de ativos russos congelados.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.