Scarlett Johansson afirmou ter sido alvo de pressão por parte de um dos investidores do primeiro filme como realizadora, Eleanor the Great, para remover do guião qualquer referência ao Holocausto. A atriz e agora realizadora contou ao The Telegraph que a exigência surgiu “um mês antes do início das filmagens”, apesar de meses de trabalho preparatório já estarem concluídos.

No filme, uma mulher judia idosa vê-se envolvida numa mentira que rapidamente foge ao controlo, acabando por afirmar que é sobrevivente do Holocausto, algo que, segundo Scarlett Johansson, é “a pior mentira imaginável” e um elemento central da narrativa.

Financiador abandonou projeto após recusa de Johansson

Johansson explicou que um dos financiadores contactou a produção com uma condição: “Adoramos o filme, Scarlett, mas não gostamos assim tanto da parte do Holocausto. A personagem pode mentir sobre outra coisa?”

A realizadora rejeitou alterar a história, classificando o pedido como incompreensível. “Se me tivessem dito: ‘Só financiamos isto se filmarem em New Jersey’, ou ‘Tem de ficar pronto até à primavera’, seria outra conversa”, disse ao meio de comunicação inglês. “Mas estavam a contestar o que o filme é. Se não fosse sobre o Holocausto, sobre o que seria? Não deram qualquer alternativa. Apenas disseram: ‘Isto é um problema’.”

Perante a recusa da atriz, o financiador acabou por sair do projeto.

Mesmo assim, Eleanor the Great chega às salas de cinema do Reino Unido a 12 de dezembro. O filme marca a primeira incursão de Scarlett Johansson na realização e conta uma história que, segundo a própria, explora temas de identidade, culpa e as consequências de uma mentira que se torna insustentável.

