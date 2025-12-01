Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Selecionado entre 427 candidaturas internacionais, o TUMO conquistou o 1.º lugar e ganha cerca de 450 mil euros (500 mil doláres). O júri destacou o TUMO Path, uma plataforma assente numa abordagem AI co-learner que combina inteligência artificial com um currículo de aprendizagem personalizado, recorrendo a IA generativa.

Ao contrário de modelos tradicionais que colocam a tecnologia no papel de professor, o TUMO promove uma relação humanizada: a inteligência artificial aprende lado a lado com cada aluno, acompanhando o ritmo, as necessidades e os interesses individuais. Segundo a organização, em comunicado enviado à imprensa, esta perspetiva torna a experiência “mais inclusiva, adaptativa e personalizada em tempo real”.

A distinção reforça a relevância internacional do modelo que inspira também os centros TUMO em Portugal, desenvolvidos e operados pela Shaken Not Stirred. O país conta já com três centros em Coimbra (2023), Lisboa (2024) e Porto (2025), que oferecem, gratuitamente e em contexto pós-escolar, percursos personalizados nas áreas da criatividade e tecnologia.

Programação, design gráfico, cinema, robótica, música, fotografia, animação e desenvolvimento de videojogos são algumas das áreas em que milhares de jovens portugueses, entre os 12 e os 18 anos, têm oportunidade de aprender ao seu ritmo, combinando autoaprendizagem, workshops e laboratórios práticos.

“Um testemunho extraordinário do impacto do TUMO”

Para Pedro Santa Clara, CEO da Shaken Not Stirred, este prémio representa “um testemunho extraordinário da visão e do impacto global do TUMO”. O responsável sublinha que a distinção contribui para o reforço do TUMO Path, ferramenta central na metodologia aplicada em todos os centros TUMO do mundo. “O reconhecimento pelo WISE Prize demonstra que é possível reinventar a aprendizagem através de uma tecnologia que acompanha, potencia e humaniza o percurso de cada jovem”, acrescenta em comunicado.

O pódio deste WISE Prize fica completo com o Iqrali.jo, dedicado à promoção da literacia inicial em árabe, distinguido com o 2.º lugar, e com o Darsel, um chatbot educativo via WhatsApp com resultados comprovados em escolas carenciadas da Jordânia, que arrecadou o 3.º lugar.

O TUMO Center for Creative Technologies, criado na Arménia em 2011, tornou-se uma referência internacional na educação criativa, estando atualmente presente em mais de dez países. Em Portugal, o modelo é operacionalizado pela Shaken Not Stirred e assenta numa pedagogia que valoriza a autoaprendizagem, os projetos reais e o desenvolvimento de competências STEAM — ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática — num ambiente que alia criatividade e tecnologia.

