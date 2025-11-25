Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Tenho sonhado muito com este concerto e tenho-o imaginado exatamente assim, um clássico. Canções que vencem o tempo são clássicos, e era isso que eu queria fazer.", diz a cantora no comunicado enviado às redações.

O projeto para o unplugged (música acústica) estreia hoje no YouTube e redes oficiais da artista com "Feia", uma canção inédita, que inaugura uma série de vídeos revelados até ao Natal. A cada semana, surgirá uma nova versão dos seus sucessos, acompanhada por algumas surpresas que tem em vista o concerto de 2027.

Numa preocupação assumida em manter o concerto acessível a todos, Carolina Deslandes pensou numa tipologia de bilhetes que contempla diferentes possibilidades e inclui opções especiais para famílias.

A procura da artista por experiências junto dos fãs, que segundo esta a fizeram "perder o medo da arenas", materializa-se no pack experiência que dá acesso a uma sessão exclusiva, na semana anterior ao espetáculo, onde a artista e a equipa criativa revelam o conceito, as ideias, os desafios e todo o processo artístico e técnico que sustentam o concerto. Será uma conversa íntima, com a presença da artista, diretores criativos e equipa técnica, seguida de um meet & greet exclusivo para todos os participantes.

Os bilhetes já estão disponíveis na blueticket.pt

O anúncio surge depois da edição de “Chorar no Club”, o sétimo álbum de estúdio, um disco com 24 faixas.

A artista soma já três Globos de Ouro, uma nomeação aos Grammy, vários Discos de Ouro e Platina e uma discografia que reúne clássicos como Avião de Papel (com Rui Veloso), A Vida Toda, Saia da Carolina, Não Me Importo, entre tantas outras.

