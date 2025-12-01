Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num discurso nas cerimónias do 1.º de Dezembro, Ribeiro e Castro mostrou-se desiludido com Luís Montenegro, que nunca marca presença nas cerimónias.

"Antes podia refugiar-me na ideia de que não tenho culpa, não votei PS, mas agora embaraço-me, ao dizer aos meus botões, 'Eu tenho culpa, eu votei AD'. É uma pensamento bastante insuportável", frisou.

O histórico do CDS-PP disse ainda que o primeiro-ministro não ajuda na manutenção do movimento a vários níveis.

Ribeiro e Castro aproveitou para contar que encontrou uma senhora que queria levar um presente a Montenegro e que ficou desiludida com a sua ausência na cerimónia, recordando que António Costa marcou presença várias vezes.

"Um primeiro-ministro não deve faltar onde faz falta. Não vejo coisa mais importante para fazer no dia das comemorações da independência", terá dito.

Nuno Melo, ministro da Defesa, também discursou na cerimónia e assegurou que o investimento do Governo nas Forças Armadas é feito “a pensar na paz e não na guerra”.

“As autocracias desafiam as democracias. Há povos que lutam e morrem porque querem escolher livremente o seu destino como nós felizmente fazemos em Portugal”, disse.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também esteve na cerimónia, mas não discursou nem prestou qualquer declaração.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.